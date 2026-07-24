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Bursaspor'a 9 araçlık ulaşım sponsorluğu

Bursaspor'a 9 araçlık ulaşım sponsorluğu
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Bursaspor, 2026-2027 sezonu ulaşım sponsorluğu anlaşmasını düzenlenen imza töreniyle duyurdu.

Bursaspor, 2026-2027 sezonu ulaşım sponsorluğu anlaşmasını düzenlenen imza töreniyle duyurdu. Anlaşma kapsamında kulübün kullanımına 9 araç tahsis edilecek.

Bursaspor, 2026-2027 sezonu ulaşım sponsorluğu anlaşmasını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törenle kamuoyuna duyurdu. İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yapılan iş birliği kapsamında kulübün kullanımına reklam karşılığında 9 aracın tahsis edileceğini belirtti. Çelik, kulübe verilen destekten dolayı sponsorluk anlaşmasının hayırlı olmasını temenni etti.

Törende konuşan İnallar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal ise Bursaspor'a destek vermeyi sürdürdüklerini belirterek, yeşil-beyazlı kulübün hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu ifade etti. Gerçekleştirilen imza töreninin ardından taraflar, yeni sezon için ulaşım sponsorluğu anlaşmasını resmiyete kavuşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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