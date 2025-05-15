Bursaspor'un Süper Lig Şampiyonluğu'nun 15. Yılı Kutlandı

Bursaspor'un Süper Lig Şampiyonluğu'nun 15. Yılı Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunun 15. yıl dönümü, Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği 'Bursaspor'a Vefa Yolu' etkinliği ile kutlandı. Etkinlikte pasta kesildi ve Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, taraftarların kombine bilet satışındaki başarılarından bahsetti.

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonu oluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla " Bursaspor'a Vefa Yolu" etkinliği düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde kutlama pastası kesildi, söyleşi gerçekleştirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Bursaspor'un 2. Lig'e yükseldiğini hatırlattı.

Geçen sezon ufak bir fragman yaşadıklarını ifade eden Çelik, "Bu sezon inşallah daha güçlü bir şekilde ileriye gideceğimizden en ufak bir endişem yok." dedi.

Çelik, kombine bilet satışında 27 bini geçtiklerini belirterek, "Bu gerçekten çok değerli. Bu sene taraftarımız yine bütün rekorları alt üst etti. Taraftarların kombine rekorunu da inşallah sezon başlamadan kıracaklarına inanıyorum. İnşallah 40 bin kombineyle 'Süper Lig'e güçlü bir şekilde geliyoruz' mesajını en güçlü şekilde vereceğiz." diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursaspor'un geçen sezondaki maçlarına çocukları götürdüklerini aktararak, "Gerçekten hem keyif alıyorsunuz hem de o çocukların yüzündeki mutluluğu görüyorsunuz. Onlar da büyüdüklerinde kendi çocuklarına anlatacakları çok önemli anılar biriktiriyor. İnşallah buna uzun yıllar devam etmek istiyoruz." dedi.

Konuşmalardan sonra Aydın ve Ekmekçi, kulüp başkanı Çelik'e hediye takdim etti.

Programa, eski futbolcu ve teknik direktör Adnan Örnek, Bursaspor taraftarları ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Spor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık

Zelenski'den İstanbul için yeni karar! Putin'e mesajı var
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.