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Bursaspor'un Maçını Sinan Dereci Yönetecek

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, 20 Nisan Pazar günü Bornova 1877 ile karşılaşacak. Maçın hakemi Sinan Dereci, yardımcılıkları ise Akın Karabacak ve Şeyhmus Baysal üstlenecek.

TFF 3. Lig'in 29. haftasında Bursaspor'un, sahasında oynayacağı Bornova 1877 maçını hakem Sinan Dereci yönetecek.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, sahasında Bornova 1877'yi konuk edecek. 20 Nisan Pazar günü saat 15.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak Bursaspor-Bornova 1877 maçını hakem Rize Bölgesi Klasman Hakemi Sinan Dereci yönetecek. Dereci'nin yardımcılıklarını Akın Karabacak ve Şeyhmus Baysal yaparken maçın dördüncü hakemi de Selim Erzurumlu olacak. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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