Bursaspor'un Bandırmaspor maç biletleri 600 TL'den satışa çıktı

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Bursaspor'un Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının kulübe devredilen biletleri satışa çıktı.

Yeşil-beyazlı ekip, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın kulübe devredilen biletleri bugün saat 10.00 itibarıyla taraftarların erişimine açıldı.

Karşılaşma için 1963 Tribünü biletleri 4 bin TL, Batı Alt Tribün 2 bin 400 TL, VIP 1-2 Balkon 2 bin TL, Doğu Alt Tribün 1.400 TL, Doğu Üst Tribün 1.200 TL, Güney ve Kuzey Kale Arkası biletleri ise 600 TL'den satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, kulübe devredilen maç biletlerinin satışı her karşılaşmadan bir gün önce saat 10.00'da başlayacak. Biletler yalnızca passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden online olarak satın alınabilecek.

Düdük Tonusluoğlu'nda

Bursaspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Azad İlhan ve Batuhan Bıyıklı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

Yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı