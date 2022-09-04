Bursaspor'un Afyonspor maçı kadrosunda 22 isim var Spor Haberleri Bursaspor'un yarın akşam saat 20.00'de oynayacağı Afyonspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Bursaspor'un yarın akşam saat 20.00'de oynayacağı Afyonspor maçının kamp kadrosu belli oldu. Listede 22 futbolcu yer alıyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. haftasında yarın Afyonspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu. Sabah saatlerinde Afyon'a hareket eden yeşil-beyazlı kafilede 22 futbolcu yer alıyor. Bursaspor'un yarın forma şansı bekleyecek isimler şu şekilde: "Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Talha Yakın, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Eren Tunalı, Emir Kayacık, Abdullah Tazgel, Hamza Baran Arıkan, Ozan İsmail Koç, Eren Karaman, Bilal Güney, Kubilay Sönmez, Deniz Dirk Knibbe, Tuğhan Yıldız, Mustafa Genç, Hasan Ayaroğlu, Enver Cenk Şahin, Seçkin Batuhan Fırıncı, Eren Güler ve Berat Altındiş." - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Spor Haberler

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