Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor'u deplasmanda 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti. Batman Petrolspor'un Macedo ile öne geçtiği maçta Bursaspor, Iheanacho'nun 60. dakikada penaltıdan ve 85. dakikada attığı gollerle kazandı.
Stat: Batman Şehir
Hakemler: Ali Yılmaz, Muhammet Ali Doğan, Kurtuluş Aslan
Batman Petrolspor : Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Jin-Ho Jo, Biron, Lezama (Dk. 45 Sami Gökhan Altıparmak), Imeri (Dk. 89 Gökhan Karadeniz), Macedo, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 54 Henrique), Cissokho (Dk. 89 David), Polat Yaldır (Dk. 54 Ömürcan Artan), de Sousa
Bursaspor : Kerem Matışlı, Emirhan Başyiğit, Sepulveda, Halil Akbunar (Dk. 24 Hüseyin Maldar), Lincoln, Iheanacho, Zeki Yavru (Dk. 77 Rahmetullah Berişbek), Alperen Babacan, Bayramov (Dk. 36 Barış Gök), Eyüp Akcan (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin), Saranic ( Dk. 36 Soner Aydoğdu)
Goller: Dk. 29 Macedo ( Batman Petrolspor ), Dk. 60 (Penaltıdan) ve 85 Iheanacho ( Bursaspor )
Sarı kartlar: Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 79 Ömürcan Artan, Dk. 85 Imeri ( Batman Petrolspor ), Dk. 53 Barış Gök ( Bursaspor )
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bursaspor, deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.