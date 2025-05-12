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Bursaspor, TFF 2. Lig için transfer çalışmalarına hız verdi

Bursaspor, TFF 2. Lig için transfer çalışmalarına hız verdi
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TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına hızla başladı. Altyapısından Ertuğrul Ersoy'u transfer eden yeşil-beyazlılar, Esenler Erokspor'dan Ertuğrul İdris Furat ve Sarıyer'den Sertaç Çam ile de anlaştı.

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da transfer çalışmaları hızlı başladı.

Yeşil-Beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına hızlı başladı. Transferleri bir bir açıklayan Bursaspor, TFF 2. Lig'e şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor.

İlk olarak altyapısından yetişen ve bir dönem A takım kaptanlığını da yapan Ertuğrul Ersoy'u transfer eden Bursaspor, hemen ardından Esenler Erokspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ertuğrul İdris Furat ile anlaşmaya vardı. Bursaspor, Sarıyer ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan ve bonservisi elinde olan 32 yaşındaki golcü Sertaç Çam ile de anlaşmaya vardı. Tecrübeli oyuncu önümüzdeki sezon yeşil beyazlı formayı giyecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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