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Bursaspor, Taraftarlarıyla Şampiyonluğu Kutladı

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Bursaspor, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettikten sonra taraftarıyla buluştu. Özlüce İbrahim Tesisleri'nde meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan takım, yoğun ilgi nedeniyle otobüsten inemedi.

- Bursaspor taraftarıyla buluştu

BURSA - Lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, Özlüce İbrahim Tesisleri'nde taraftarıyla buluştu.

Deplasmanda Artin Hopaspor'u 2-1 mağlup edip lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor maçın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne geldi. Yeşil-beyazlı taraftarlar takımı tesis etrafında meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Yoğun ilgiyle karşılaşan takımın otobüsü kalabalıktan ilerleyemedi. Tesise çıkan kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, taraftarı el sallayarak selamladı. Besteler eşliğinde şampiyonluğu kutlayan takım ve taraftarlar eski teknik direktör Pablo Martin Batalla'ya da selam gönderdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / POLAT TAHA ÖZTÜRK - Spor
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