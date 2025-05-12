Bursaspor, Taha Batuhan Yayıkcı'yı Transfer Etti
Bursaspor, 28 yaşındaki stoper Taha Batuhan Yayıkcı'yı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Yayıkcı, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş olup birçok farklı kulüpte tecrübe kazanmış bir oyuncu.
Bursaspor, Sarıyer'de forma giyen 28 yaşındaki stoper Taha Batuhan Yayıkcı'yı renklerine bağladı.
Bursaspor Kulübü 28 yaşındaki sol ayaklı stoper Taha Batuhan Yayıkcı'yı 'Ailemize hoş geldin' mesajıyla sosyal medya hesaplarından duyurdu. Fenerbahçe altyapısında yetişen 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Karagümrük, Tarsus İdman Yurdu, Pazarspor, Kırşehirspor, Kocaelispor, Keçiörengücü ve Bandırmaspor gibi kulüplerde forma giydi.
Toplamda 3. Lig'de 100, 2. Lig'de 64 ve 1. Lig'de 67 maça çıkan Batuhan, alt liglerdeki tecrübesiyle dikkat çekiyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor