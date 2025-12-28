Haberler

Bursaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı

Bursaspor, Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı
Bursaspor, Bandırmaspor'dan sağ bek Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki futbolcu, son üç sezondur Bandırmaspor'da forma giyiyordu ve bu sezon 1'inci Lig'de 18 maçta ilk 11'de oynadı.

BURSASPOR, Bandırmaspor forması giyen sağ bek Rahmetullah Berişbek'i kadrosuna dahil etti.

Bursaspor, sağ bek transferini resmiyete döktü. Yeşil-beyazlı kulüp, Bandırmaspor forması giyen Rahmetullah Berişbek'in transferini kamuoyuna duyurdu. Son üç sezondur Bandırmaspor'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 94 resmi maçta görev alırken 5 gol kaydetti. Rahmetullah Berişbek, bu sezon 1'inci Lig'de çıktığı 18 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Ankara doğumlu sağ bek, kariyerinde daha önce Giresunspor forması da giydi.

Bursaspor Kulübü, yeni transferi Rahmetullah Berişbek'e yeşil-beyazlı forma altında başarılar diledi.

