Bursaspor PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor, Mardin 1969 Spor ile oynadığı maçta yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kulüp, birden fazla disiplin ihlali gerçekleştirdiği gerekçesiyle incelemeden geçirildi.

BURSASPOR, Mardin 1969 Spor ile oynadığı karşılaşmada yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından 3 ayrı maddeden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, 4 Nisan'da oynanan Bursaspor–Mardin 1969 Spor karşılaşmasına ilişkin incelemesini tamamladı. Yapılan değerlendirmede yeşil-beyazlı kulübün müsabakada birden fazla disiplin ihlali gerçekleştirdiği belirtilerek, kulübün PFDK'ya sevkine karar verildi. Açıklamada, Bursaspor'un öncelikle 'talimatlara aykırı hareket' gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46'ncı maddesi ile 2025-2026 sezonu TFF 2'nci Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/3 maddesi uyarınca kurula sevk edildiği bildirildi. Ayrıca, karşılaşmada 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49'uncu maddesi kapsamında işlem yapıldığı ifade edildi. Öte yandan, müsabakada 6 futbolcunun sarı kart görmesi sebebiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edildiği gerekçesiyle de Futbol Disiplin Talimatı'nın 40'ıncı maddesi uyarınca Bursaspor'un PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
