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Bursaspor, Online Bilet Satışlarını Durdurdu

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Karaborsa bilet satışlarının önüne geçmek amacıyla Bursaspor, Kahramanmaraş Spor maçı için online bilet satışlarını durdurdu. Biletler sadece gişelerden satılacak.

Bursaspor, karaborsa bilet satışlarının önüne geçmek için online bilet satışlarını durdurdu. Kahramanmaraş Spor ile oynanacak maçın biletleri yalnızca gişelerden satışa sunulacak.

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Sahamızda oynadığımız iki maçta yaşanan sorunlar ve karaborsa bilet satışları nedeniyle kulübümüz, online bilet satışını durdurma kararı almıştır. Cuma gününden itibaren Kahramanmaraş Spor maçı biletleri yalnızca gişelerden satışa sunulacaktır. İç sahada oynayacağımız Kahramanmaraş Spor maçı ve sonrası için belirlenen bilet fiyatlarımız; Güney ve Kuzey Kale Arkası: 150 TL, Doğu Alt ve Doğu Üst Tribünleri: 350 TL, Batı Alt ve Batı Üst (VIP) Tribünleri: 900TL" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Bursaspor bursa Spor

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