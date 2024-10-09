Bursaspor, Online Bilet Satışlarını Durdurdu

Bursaspor, karaborsa bilet satışlarının önüne geçmek için online bilet satışlarını durdurdu. Kahramanmaraş Spor ile oynanacak maçın biletleri yalnızca gişelerden satışa sunulacak.

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Sahamızda oynadığımız iki maçta yaşanan sorunlar ve karaborsa bilet satışları nedeniyle kulübümüz, online bilet satışını durdurma kararı almıştır. Cuma gününden itibaren Kahramanmaraş Spor maçı biletleri yalnızca gişelerden satışa sunulacaktır. İç sahada oynayacağımız Kahramanmaraş Spor maçı ve sonrası için belirlenen bilet fiyatlarımız; Güney ve Kuzey Kale Arkası: 150 TL, Doğu Alt ve Doğu Üst Tribünleri: 350 TL, Batı Alt ve Batı Üst (VIP) Tribünleri: 900TL" - BURSA