Bursaspor Olağanüstü Kongresi'ne İki Başkan Adayı Çıktı

Bursaspor'un 13-20 Ocak'ta gerçekleşecek olan Olağanüstü Kongresi'ne iki başkan adayı çıktı. Yeşil-beyazlı kulübün efsane kaptanı Sinan Bür ile Raşit Barışıcı, bu önemli koltuk için yarışacak.

Bursaspor Kulübü'nde alınan Olağanüstü Kongre kararı sonrası başkan adayları da netlik kazandı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder'e resmi başvuruda bulunan Sinan Bür ve Raşit Barışıcı, yeşil-beyazlı kulübün başkan adayı oldu. 13-20 Ocak'ta gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul'a iki başkan adayı ile giden Bursaspor'da Recep Günay dönemi de resmen kapanmış oldu.

Raşit Barışıcı: " Bursaspor'da beyaz sayfa açmak istiyoruz"

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne ilk gelen Raşit Barışıcı, yaptığı açıklamada, " Bursaspor'da beyaz bir sayfa açmak adına her türlü hazırlığı yaptık. Yolumuz uzun ve zor. İmza veren ve destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederim. İncelemeler sonrası dosyamızı teslim ettik. Bursaspor'a doğru bir hizmet adına yola çıkıyoruz. İnşallah güzel şeyler yaşayacağız. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Sinan Bir: "Sloganımız diriliş"

Bursaspor'un efsane kaptanlığından sonra yönetime de talip olan Sinan Bür ise, "Uzun zamandır bu organizasyon için hazırlanıyorduk. Biz Bursaspor'dan çok fayda gördük. Bizi Sinan Bür yapan Bursaspor'dur. Bundan sonra da yönetici olarak hizmet vermek istiyoruz. Çalışmalar yaptık ve buraya geldik. Bursaspor'u diriltmek istiyoruz. Sloganımız da diriliş. Kongre sürecinden sonra düşüncelerimizi ve projelerimizi hayata geçirmeye çalışacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Eski yöneticilerden Metin Genç'e teşekkür ediyorum. Recep Günay'la da görüştük. Bursaspor'u ayağa kaldırmak için hep beraber hareket etmemiz lazım. Bursa uyansın artık" dedi.

Galip Sakder: "Her şey Bursaspor için"

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ise, "Bursaspor'a başkanlık ve yöneticilik yapan herkese teşekkür etmemiz gerekiyor. Ben her zaman küfre karşı birisiyim. Kimse buraya küfür yemek için gelmiyor. Dostlarımız ve taraftarlarımızla görüştük. 'Biz dersimizi aldık, artık biz vazifemizi yapalım, yöneticiler de yöneticiliğini yapsın' demeye başladı. Bu da güzel bir gelişme. Mevcut yönetime de teşekkür ediyorum. Her şey Bursaspor için. Hayırlara vesile olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Bu arada mavi oy pusulası Sinan Bür'ü, kırmızı oy pusulası ise Raşit Barışıcı'yı temsil edecek.

Bekir Ön adaylıktan çekildi

Bursaspor Başkanı adaylığı için 100 imzasını toplayan ve gerekli prosedürleri tamamlayarak Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelen Bekir Ön ise Sinan Bür oluşumunu destekleyerek, "Ben adaylıktan çekiliyorum" dedi. Bekir Ön, şunları söyledi: "Dosyamız hazır. Bu benim ikinci başkanlık adaylığım. İlk seferinde Recep başkanla anlaşıp ayrılmıştık. Şimdi de Bursaspor için yine yola çıktık. Sosyal medyada bir sürü söylenti çıktı. Kim bu diye? Paralı mı, parasız mı? diye. Biz gönlümüzü ve sevdamızı koyuyoruz. Ben her zaman Bursaspor sevdalısı olarak kalacağım. İmzalarımızı da toparladık. Galip Sakder'le de konuştuk. 1 milyon Euro'muzu hazırladık. 30 milyon TL de banka teminatımızı hazırladık. Kimseyle de karşı karşıya gelmek istemedim. Destek olur, köstek olmam. Diğer başkan adaylarına da başarılar diliyorum. Sinan Bür'ün yer aldığı derneğin içinde herkes mevcut. Yönetimle birlikte teknik kısmı da ciddiye almamı gerekiyor. O ekipte duayen hocalarımız da var. Bu isimler kulübe fayda sağlayacağına inanıyorum. Ben başkanlık adaylığımdan çekiliyor ve onların yolunu açıyorum" dedi. - BURSA