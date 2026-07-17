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Bursaspor, Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağladı

Bursaspor, Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağladı
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı. 29 yaşındaki forvet, Manchester City, Leicester City ve Celtic gibi takımlarda forma giydi.

Bursaspor, Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho'yu renklerine bağladı.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho ile resmi sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz dönemi İskoçya ekibi Celtic'te tamamlayan 29 yaşındaki ve 1,85 metre boyundaki deneyimli forvet, yeni sezonda yeşil-beyazlı ekip için ter dökecek. Bursa'ya gelerek stadyumu inceleyen yıldız futbolcunun transferi, camiada büyük bir heyecan yaşattı.

Kariyeri dev kulüplerle dolu

Iheanacho, İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ve Leicester City'nin yanı sıra Sevilla, Middlesbrough ve Celtic formalarını giydi. Kulüp düzeyindeki başarılarını milli takıma da taşıyan tecrübeli oyuncu, Nijerya Milli Takımı ile görev aldığı 58 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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