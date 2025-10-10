Haberler

Bursaspor, Menemen FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında oynayacağı Menemen FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan antrenmanın ardından takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Antrenman sonrası yapılan akşam yemeğinde ise camia bütünlüğü vurgulandı.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 8. haftasında sahasında oynayacağı Menemen FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken, taktik çalışmalar ve sonuçlandırma oyunlarıyla idman sona erdi. Yeşil beyazlı ekip, Menemen FK maçı öncesinde yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Takım yemeği

Antrenman sonrası Başkan Enes Çelik, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli akşam yemeğinde bir araya geldi. Moral ve birliktelik mesajlarının verildiği yemekte camia bütünleşme fırsatı buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
