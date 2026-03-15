Haberler

Futbol: Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçları tamamlandı. Bursaspor, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile oynadığı 0-0'lık maçın ardından 64 puanla liderliğini korudu.

Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BURSASPOR28204471175464
2.ALİAĞA FUTBOL 28185564194559
3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR28184671234858
4.MARDİN 1969 28184659203958
5.MUŞSPOR28166662313154
6.GÜZİDE GEBZE SK28159450203054
7.ISBAŞ ISPARTA 32 28139654312348
8.ANKARA DEMİRSPOR28135104138344
9.MENEMEN FK281261046361042
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR281011746321441
11.KCT 1461 TRABZON FK28108104141038
12.FETHİYESPOR28981146341235
13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL2887132934-531
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR2869133443-927
15.SOMASPOR2875163456-2226
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU2743202279-5712
17.ADANASPOR 28112610141-1314
18.YENİ MALATYASPOR270225893-85-43
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan, Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verildi.
Kaynak: AA / Can Öcal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

