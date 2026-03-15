Futbol: Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta görünüm
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta maçları tamamlandı. Bursaspor, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile oynadığı 0-0'lık maçın ardından 64 puanla liderliğini korudu.
Futbolda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta tamamlandı.
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Bursaspor, 64 puanla Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta oluşan puan durumu şu şekilde:
NOT: Yeni Malatyaspor'a 45 puan, Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verildi.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|28
|20
|4
|4
|71
|17
|54
|64
|2.ALİAĞA FUTBOL
|28
|18
|5
|5
|64
|19
|45
|59
|3.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|28
|18
|4
|6
|71
|23
|48
|58
|4.MARDİN 1969
|28
|18
|4
|6
|59
|20
|39
|58
|5.MUŞSPOR
|28
|16
|6
|6
|62
|31
|31
|54
|6.GÜZİDE GEBZE SK
|28
|15
|9
|4
|50
|20
|30
|54
|7.ISBAŞ ISPARTA 32
|28
|13
|9
|6
|54
|31
|23
|48
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|28
|13
|5
|10
|41
|38
|3
|44
|9.MENEMEN FK
|28
|12
|6
|10
|46
|36
|10
|42
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|28
|10
|11
|7
|46
|32
|14
|41
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|28
|10
|8
|10
|41
|41
|0
|38
|12.FETHİYESPOR
|28
|9
|8
|11
|46
|34
|12
|35
|13.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|28
|8
|7
|13
|29
|34
|-5
|31
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|28
|6
|9
|13
|34
|43
|-9
|27
|15.SOMASPOR
|28
|7
|5
|16
|34
|56
|-22
|26
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|27
|4
|3
|20
|22
|79
|-57
|12
|17.ADANASPOR
|28
|1
|1
|26
|10
|141
|-131
|4
|18.YENİ MALATYASPOR
|27
|0
|2
|25
|8
|93
|-85
|-43
Kaynak: AA / Can Öcal