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Bursaspor, Kuşadasıspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Bursaspor, Kuşadasıspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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TFF 3. Lig'in 24. haftasında Kuşadasıspor ile karşılaşacak Bursaspor, antrenmanlarını Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor.

TFF 3. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Bursaspor deplasmanda Kuşadasıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmaları yaptı. Bursaspor, Kuşadasıspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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