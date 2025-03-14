Bursaspor, Kuşadasıspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF 3. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kuşadasıspor ile karşı karşıya gelecek Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Bursaspor deplasmanda Kuşadasıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmaları yaptı. Bursaspor, Kuşadasıspor maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA