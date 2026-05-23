Haberler

Bursaspor ilk yabancı transferini açıkladı

Bursaspor ilk yabancı transferini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, Legia Varşova ile yollarını ayıran 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim ile resmi sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı ekip, 4 yıl aradan sonra ilk kez yabancı bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

BURSASPOR, Legia Varşova ile yollarını ayıran Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim'i kadrosuna kattı.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Bursaspor, transfer perdesini açtı. Yeşil-beyazlı kulüp, Polonya ekibi Legia Varşova ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Juergen Elitim ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Son olarak 2021-2022 sezonunun devre arasında Thievy Bifouma ve Joao Pedro ikilisini kadrosuna katan Bursaspor, 4 yılın ardından ilk kez yabancı bir futbolcuyu renklerine bağlamış oldu.

Kulübün resmi sanal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Ailemize Hoş Geldin, Juergen Elitim / Welcome to our family, Juergen Elitim" ifadelerine yer verildi.

ENBİYA TOPAL: YABANCI TRANSFERİNİ ÖZLEMİŞTİK

Tarihi transfer hamlesinin ardından Bursaspor Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal da sanal medya hesabı üzerinden taraftarları heyecanlandıran bir hoş geldin mesajı yayımladı. Kulübün uzun süren hasretine vurgu yapan Topal, "Yabancı transferini özlemiştik. Ailemize hoş geldin Juergen. Kulübümüze ve taraftarımıza hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın, şampiyonluklar yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı

CHP'de bildiri çatlağı! O başkan imza atmadı, toplantıyı terk etti
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

1.5 saatte tam 300 milyon Euro kazandı!
Roberto Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 oranında kesin'' denilerek duyuruldu

Mancini'nin yeni adresi ''%99.9 kesin'' denilerek duyuruldu
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz

İsimlerini verip ''Galatasaray'dan istiyoruz'' dedi! İşte o yıldızlar
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

Bağcılar'da esrarengiz ölüm! Kendi aracının bagajında bulundu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi