Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

TFF 3. Lig 1. Grup 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Kemerkent Bulvarspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, İstanbul'a hareket etti.

Bursaspor deplasmanda Kemerkent Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nden İstanbul'a hareket etti.

Mustafa Ünver düdük çalacak

Kemerkent Bulvarspor ile Bursaspor arasında yarın saat 14.00'te Bulvar Mimar Kubilay Köse Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Ankara Bölgesi Klasman Hakemi Mustafa Ünver yönetecek. Ünver'in yardımcılıklarını Ayberk Yalçınkaya ve Okan Delier yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Artun Özdemir. - BURSA