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Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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TFF 3. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, deplasmanda Kemerkent Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde sürdürüyor. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları ile devam etti.

TFF 3. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, Kemerkent Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup 26. hafta maçında çarşamba günü deplasmanda Kemerkent Bulvarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlılar, Kemerkent Bulvarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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