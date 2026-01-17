Haberler

Bursaspor, 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, deplasmanda oynayacağı KCT 1461 Trabzon FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İki futbolcunun hastalık nedeniyle kadroda yer almadığı açıklandı.

BURSASPOR, deplasmanda oynayacağı KCT 1461 Trabzon FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Yeşil beyazlı kulüpte iki futbolcu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'un 19'uncu haftasında yarın deplasmanda KCT 1461 Trabzon FK'nın konuğu olacak Bursaspor, maçın maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Pas oyunlarıyla devam eden çalışma, taktik uygulamalarla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, bugün Trabzon'a hareket edecek.

Öte yandan Bursaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımız Muhammet Demir ve İlhan Depe, 'influenza' teşhisi nedeniyle Trabzon maçı kafilesine dahil edilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

