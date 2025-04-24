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Bursaspor, Karşıyaka Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor

Bursaspor, Karşıyaka Maçı Hazırlıklarını Tamamlıyor
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Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun sona ereceği maçta deplasmanda oynayacağı Karşıyaka karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, antrenmanlarına Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde devam ediyor.

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezonun son maçında deplasmanda Karşıyaka ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, deplasmanda Karşıyaka ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve sonuçlandırma oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor, Karşıyaka maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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