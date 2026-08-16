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Bursaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı

Bursaspor, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Başladı
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1'inci Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde antrenman yaptı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas organizasyonları ve taktik ağırlıklı dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Iğdır FK maçında ilk 11'de oynayan futbolcular ise yenileme çalışmaları yaptı.

1'inci Lig'in 3'üncü haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Bursaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

1'inci Lig'in 2'nci haftasında sahasında Iğdır FK'yı 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Bursaspor, Fatih Karagümrük karşılaşması için çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik ağırlıklı dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Iğdır FK karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise antrenmanı salonda ve sahada yaptıkları yenileme çalışmalarıyla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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