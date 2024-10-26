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Bursaspor, Kapalı Gişe Oynadığı Maçta Belediye Kütahyaspor'u 3-0 Yendi

Bursaspor, Kapalı Gişe Oynadığı Maçta Belediye Kütahyaspor'u 3-0 Yendi
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Bursaspor, 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor'u Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda 42 bin 740 taraftar önünde 3-0 mağlup ederek namağlup unvanını sürdürdü. Taraftarlar, maç sırasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı maçı 42 bin 740 taraftar izledi.

Yeşil-beyazlı ekibin Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Belediye Kütahyaspor'u konuk ettiği maç da diğer iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi "kapalı gişe" oynandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 42 bin 740 taraftar izledi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.

Tribünleri dolduran taraftarlar, binlerce Türk bayrağıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank??????? da karşılaşmayı taraftarların arasından izledi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

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