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Bursaspor kaleci Ahmet Said Kıvanç'ı renklerine bağladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Bursaspor, Çorum FK forması giyen 28 yaşındaki kaleci Ahmet Said Kıvanç'ın transferini resmen duyurdu. Yeşil-beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için deneyimli file bekçisini kadrosuna kattı.

Bursaspor, Çorum FK forması giyen 28 yaşındaki file bekçisi Ahmet Said Kıvanç'ın transferini resmen duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, yerli rotasyonuna bir takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlı yönetim, sağ bek Hüseyin Maldar hamlesinin ardından kaleci bölgesindeki boşluğu da 1. Lig patentli bir isimle doldurdu. Transfer komitesi, Ahmet Said Kıvanç transferini resmiyete döktü.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK kadrosunda yer alan 28 yaşındaki deneyimli eldiven ile her konuda anlaşma sağlayan yeşil-beyazlı kurmaylar, transferi kulübün resmi kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına ilan etti. Yapılan paylaşımda tecrübeli kaleciye "Ailemize hoş geldin" mesajı iletildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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