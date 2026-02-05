Haberler

Bursaspor Isparta 32 Spor mesaisini sürdürdü

Güncelleme:
Bursaspor, Isparta 32 Spor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yoğun antrenman yapıyor. Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar öne çıkarken, futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Isparta 32 Spor deplasmanı öncesi çalışmalarını sürdüren Bursaspor'da Mustafa Er yönetimindeki antrenmanda taktik tempo yükseldi gözler kritik haftaya çevrildi.

Bursaspor, ligin 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular yoğun tempoda çalıştı.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapılırken, devamında sonuçlandırma oyunları üzerinde duruldu. Taktik çalışmalarla tamamlanan idmanda teknik ekibin özellikle maç planı üzerine yoğunlaştığı gözlendi.

Yeşil beyazlı ekipte futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekerken, takımın yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdüreceği açıklandı. Teknik heyet, deplasman öncesi son dokunuşları sahada uygulamaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
