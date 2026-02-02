Bursaspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı

Haberler

Bursaspor, ligin 23. haftasında oynayacağı Isparta 32 Spor maçı için hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Bursaspor, ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise dar alan oyunları gerçekleştirildi. Dün oynanan Adanaspor karşılaşmasında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaparken, diğer oyuncular takımla birlikte antrenmana katıldı.

Bursaspor, Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA

