Bursaspor, Isparta 32 spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor karşılaşması için hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde devam ediyor.
Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri başladı. Antrenman sonuçlandırma oyunlarıyla devam ederken, antrenman taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor