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Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor'u uzatmalarda yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor'u uzatmalarda 78-74 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 8, Floyd 30, Ömer Utku Al 2, Michineau 13, Enes Berkay Taşkıran 2, Semih Erden, Brown 12, Mutaf, Metin Türen 2, Hamilton 9

Reeder Samsunspor : Tarık Sezgün, Kyser 16, Bora Satır, Engin Kalkan, Crawford 18, Mert Ali Sert, Levi 8, Henry 17, Mooney 5, Göktuğ Baş 10

1.Periyot: 9-17

Devre: 26-29

3.Periyot: 46-49

Normal süre: 67-67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Reeder Samsunspor'u uzatmalarda 78-74 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Samsunspor Bursaspor Spor Haberler

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