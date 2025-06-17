Bursaspor, İki Genç Yıldızı ile Sözleşme Yeniledi

Bursaspor, İki Genç Yıldızı ile Sözleşme Yeniledi
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TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından yetişen futbolcuları Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yeniledi. Kulüp, oyuncularına başarılar diledi.

Bursaspor, Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yeniledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısından yetişen iki genç futbolcusuyla yola devam etme kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcular Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yenilendiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Emre Işık ve Enes Çalışkan ile sözleşme yenilenmiştir. Oyuncularımıza formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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