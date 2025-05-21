Bursaspor, Genç Yeteneği Ensar Duman ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Bursaspor, altyapıdan yetişen genç futbolcusu Ensar Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Bursaspor, altyapısından yetiştirdiği genç oyuncu Ensar Duman ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, yapılan anlaşmayı resmi olarak duyurarak genç oyuncuya başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın hem kulübümüz hem de Ensar Duman için hayırlı olmasını diler, oyuncumuza başarılarla dolu bir kariyer temenni ederiz" denildi.

Bursaspor'un altyapı yatırımlarının meyvesi olarak gösterilen Ensar Duman'ın, önümüzdeki sezonda A takım kadrosunda yer alması bekleniyor. - BURSA