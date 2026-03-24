Bursaspor'dan şampiyonluk yarışında kritik galibiyet

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Gebzespor'u 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda bulduğu gollerle galip gelen Bursaspor, şampiyonluk yarışında puanını 67'ye çıkardı. Müsabakayı 41 bin 870 taraftar izledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Güzide Gebzespor'u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Bursaspor'un bu hafta oynadığı karşılaşmayı 41 bin 870 taraftarın tribünden takip etti.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Bursaspor önemli fırsatlar yakalasa da golü bulamadı. Batuhan Yayıkçı'nın kafa vuruşunda topun çizgiden çıkarılması ve Salih Kavrazlı'nın kaçırdığı net pozisyon ilk yarının öne çıkan anları oldu. Konuk ekip Güzide Gebzespor ise savunma ağırlıklı bir oyun sergileyerek ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.

Galibiyet 2. yarıda geldi

İkinci yarıya daha istekli başlayan Bursaspor, aradığı golü 70. dakikada buldu. Sol kanattan yapılan ortada oluşan karambolde İlhan Depe topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Bu golden sadece 5 dakika sonra fark ikiye çıktı. Hızlı gelişen atakta İlhan Depe'nin yerden ortasında Baran Başyiğit şık bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutan Bursaspor, rakibine net fırsat vermedi ve mücadeleyi 2-0 kazanarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla zirvede puanını 67'ye yükseltti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
