Bursaspor, Furkan Emre Ünver ile Sözleşme Yeniledi

Bursaspor, iç transferde tecrübeli stoperi Furkan Emre Ünver ile yola devam etme kararı aldı.

Bursaspor, yeni sezon öncesi iç transfer hamlelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcusu Furkan Emre Ünver ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Tecrübeli savunma oyuncusu ile yapılan yeni anlaşma kulübün resmi hesaplarından duyurulurken, "Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - BURSA