Bursaspor, Furkan Emre Ünver ile Sözleşme Yeniledi
Bursaspor, iç transferde tecrübeli stoper Furkan Emre Ünver ile yola devam etme kararı aldı ve yeni sözleşmeyi duyurdu.
Bursaspor, iç transferde tecrübeli stoperi Furkan Emre Ünver ile yola devam etme kararı aldı.
Bursaspor, yeni sezon öncesi iç transfer hamlelerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, profesyonel futbolcusu Furkan Emre Ünver ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Tecrübeli savunma oyuncusu ile yapılan yeni anlaşma kulübün resmi hesaplarından duyurulurken, "Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor