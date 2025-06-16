Bursaspor, Forvet Emrehan Gedikli'yi Transfer Etti

Bursaspor, Forvet Emrehan Gedikli'yi Transfer Etti
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, uzun süredir beklenen forvetin Emrehan Gedikli olduğunu duyurdu. 22 yaşındaki genç golcü, takımla anlaşma sağladı ve kulüp, transferi resmen açıkladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, uzun süredir beklenen forvetin Emrehan Gedikli olduğunu duyurdu.

Bursaspor, uzun süredir beklenen forvet transferini resmen açıkladı. Genç golcü Emrehan Gedikli, yeşil-beyazlı takımla anlaşma sağladı ve kulüp tarafından resmen duyuruldu. Başkan Enes Çelik, transfer öncesi yaptığı açıklamada, "Bursasporumuza uzun yıllar hizmet edecek genç forvetimiz camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Emrehan Gedikli, kariyerine Bayer Leverkusen altyapısında başladı. Ardından Türkiye'de Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor formaları giyen genç oyuncu, gelişime açık yapısıyla dikkat çekiyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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