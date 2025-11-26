Haberler

Bursaspor, Fethiyespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Bursaspor, Fethiyespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Güncelleme:
Bursaspor, 13. hafta öncesi Fethiyespor karşılaşmasına yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde ısınma, sonuçlandırma ve geniş alan çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeşil beyazlı ekip, 13. hafta öncesi Özlüce'de gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, sonuçlandırma ve geniş alan çalışmalarıyla maç planını sürdürdü.

Bursaspor, Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Fethiyespor karşılaşmasının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ilk bölümde yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın orta bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duran yeşil-beyazlı ekip, hücum varyasyonlarını tekrarlayarak bitiricilik konusuna yoğunlaştı. Program, geniş alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, Fethiyespor maçı öncesindeki hazırlık programını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. - BURSA

