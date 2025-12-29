Bursaspor ara transferde 4. imzayı attı

Haberler

Bursaspor, ara transfer döneminde Iğdır FK'dan Eyüp Akcan'ı kadrosuna katarak transfer dönemindeki dördüncü imzasını atmış oldu. Kulüp başkanı Enes Çelik, yeni transferlere başarı dileyerek Iğdır FK'ya da teşekkür etti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Bursaspor, Iğdır FK'dan Eyüp Akcan'ı renklerine bağlayarak 4. transferini resmen açıkladı.

Bursaspor, ara transfer dönemindeki çalışmalarını sürdürürken kadrosuna bir takviye daha yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK forması giyen Eyüp Akcan'ı renklerine bağladı. Daha önce Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek transferlerini açıklayan Bursaspor, Eyüp Akcan hamlesiyle birlikte ara transfer dönemindeki 4. imzasını atmış oldu.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeni transferlere başarı dileyerek sürece katkı sağlayan kulübe teşekkür etti. Çelik, "Hoş geldin Eyüp kardeşim. Dün Rahmetullah, bugün sen; ikinize de başarılar diliyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; kardeş Iğdır Futbol Kulübü'nün değerli başkanı Cantürk Alagöz'e kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un ara transfer dönemindeki hamlelerine önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
