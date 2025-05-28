Bursaspor, Ertuğrul İdris Furat'ı Kadrosuna Kattı

Bursaspor, 23 yaşındaki forvet Ertuğrul İdris Furat'ı resmen kadrosuna kattı. Genç oyuncu ile Özlüce'de sözleşme imzalandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Ertuğrul İdris Furat ile resmi sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki genç forvet, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kendisini Bursaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ertuğrul İdris Furat ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA