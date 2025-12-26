Haberler

Bursaspor devre arası çalışmalarını sürdürüyor

Bursaspor devre arası çalışmalarını sürdürüyor
Güncelleme:
Bursaspor, devre arası hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla sürdü.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenman, pas organizasyonlarıyla devam ederken, son bölümde dar alanda oyun çalışmaları yapıldı.

Bursaspor'un, devre arası hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdüreceği öğrenildi. - BURSA

