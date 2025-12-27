Haberler

Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, devre arası çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah salonda kuvvet çalışması sonrası akşam sahada ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Bursaspor, devre arası çalışmalarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde sahaya inerek günü çift antrenmanla tamamladı. Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Isınmanın ardından pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, geniş alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla devre arası hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı
Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Erkek arkadaşıyla eve gelen kadın, korkunç manzarayla karşılaştı
''Kendine kulüp bul'' denilen Necip Uysal'dan ilk açıklama

''Kendine kulüp bul'' denilmişti! Sessizliğini bozdu
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler
Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı

Aylar sonra itiraf etti: Transferim Fenerbahçe yüzünden olmadı
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç