Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
Bursaspor, devre arası çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü. Sabah salonda kuvvet çalışması sonrası akşam sahada ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.
Sabah saatlerinde salonda kuvvet çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde sahaya inerek günü çift antrenmanla tamamladı. Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Isınmanın ardından pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, geniş alan oyunlarıyla sona erdi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla devre arası hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor