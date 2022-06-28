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Bursaspor'dan, Vali Yakup Canbolat'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
Bursaspor'dan, Vali Yakup Canbolat'a ziyaret

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, Teknik Direktör Tahsin Tam ve yönetici Mehmet Zahit Yanar, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, Teknik Direktör Tahsin Tam ve yönetici Mehmet Zahit Yanar, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü, önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıların yeni sportif direktörü İsmail Ertekin, Teknik Direktör Tahsin Tam ile birlikte Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Canbolat, Bursaspor'un son durumu ile ilgili üç isimden de bilgi alarak, "Her zaman Bursaspor'un yanındayız" dedi.

Ziyaret sonunda Vali Yakup Canbolat'a isminin yazılığı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması hediye edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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