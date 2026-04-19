Enes Çelik: "Hedefimiz takılmadan Süper Lig'e yükselmek"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 5-1 yenerek elde ettikleri şampiyonluğu ve Süper Lig hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı. Çelik, yönetim kurulu ve taraftarın emeklerine vurgu yaptı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kazanılan şampiyonlukta hem yönetim kurulunun hem de taraftarın büyük emek verdiğini söyleyerek, takılmadan Süper Lig'e çıkmak istediklerini belirtti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime bir hafta kala evinde Somaspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, bu başarıyı hak ettiklerini belirterek, "Yönetim kurulumuz, taraftarımız, herkes bu şampiyonluğu ciddi manada hak etti. Perde arkasında çok büyük emekler var" dedi.

Takımın son iki yılda önemli bir istikrar yakaladığını söyleyen Başkan Çelik, hedeflerinin daha da büyük olduğunu dile getirerek, "İki sene takılmadan 1. Lig'e kadar geldik. İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e de yine takılmadan çıkmak için yarından itibaren çalışmalara başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer ve scouting çalışmalarına da değinen Çelik, yönetim olarak yoğun bir hazırlık sürecinde olduklarını belirterek, "Ciddi raporlarımız var. Yaklaşık 1 aydır yoğun şekilde yabancı futbolcuları izliyoruz, izlemeye devam edeceğiz" dedi.

Taraftar desteğine de ayrı bir parantez açan Enes Çelik, en büyük gücü camiadan aldıklarını ifade etti.

Maç öncesi hazırlanan koreografi için ise Başkan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti. Çelik, "Koreografi bulunduğumuz yerden çok net görünmese de üst kısımlardan daha iyi anlaşılıyordu. Günlerdir çalışan taraftarlarımıza ve kulüp emekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayrıca basın mensuplarına da teşekkür eden Başkan Çelik, zor günlerden çıkıldığını aktararak, "Her yerde Bursaspor'u takip ettiniz. Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var

Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım

Lvbel C5 skandal ifadelerden geri adım attı: Konserlerime gelmesinler!
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık