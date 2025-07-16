Bursaspor'dan İki Ayrılık: Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz Kulüpten Ayrıldı

Bursaspor'dan İki Ayrılık: Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz Kulüpten Ayrıldı
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Bursaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanması kapsamında Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. İki oyuncuya kulüp, geçmişteki katkıları için teşekkür etti.

Bursaspor'da geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşamış Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz ile yollar ayrıldı.

Bursaspor'da 2025-2026 sezonu öncesi kadro yapılanması devam ederken, iki oyuncuyla daha yollar ayrıldı. Kulüp, resmi açıklamayla Taha Can Velioğlu ve Bora Yılmaz'a teşekkür ederek veda etti.

Timsah formasıyla geçmiş sezonlarda şampiyonluk sevinci yaşayan iki deneyimli isim, kulübün veda mesajında özel olarak anıldı. Taha Can için yapılan açıklamada, "Kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

Bora Yılmaz için de, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Bora Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" açıklaması yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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