Bursaspor'dan bir iddialı transfer daha
TFF 2. Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, Samsunspor'dan yıldız orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.
Mutlak şampiyonluk hedefleyen Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlılar Süper Lig'in tecrübeli orta saha oyuncularından Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 17 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
KARİYERİNDE FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR
Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 35 yaşındaki Soner Aydoğdu, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Antalyaspor ve Samsunspor'da forma giydi.
BURSASPOR'UN YAPTIĞI TRANSFERLER
Bursaspor, Soner Aydoğdu'dan önce kadrosuna Salih Kavrazlı, Halil Akbunar, Baran Başyiğit, Rahmetullah Berişbek, Eyüp Akcan ve Talha Yünkuş'u katmıştı.