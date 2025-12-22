Haberler

Timsah Arena'da 300 koleksiyonluk formayla dev koreografi

Timsah Arena'da 300 koleksiyonluk formayla dev koreografi
Güncelleme:
Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen özel etkinlikte, koleksiyoner Mustafa Turan'a ait 308 imzalı forma sahada dizilerek görsel bir şölen ortaya çıktı. Yeşil-beyaz renklere gönül verenlerin hazırladığı koreografi, Bursaspor sevgisini simgeliyor.

Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda zemine konulan yüzlerce imzalı forma gökyüzünden görüntülendi.

Bursaspor sahasında gerçekleştirilen özel çalışmada, koleksiyoner Mustafa Turan'a ait, bir kısmı maçlarda giyilmiş, bir kısmı ise imzalı koleksiyon formalarından oluşan 308 forma sahada çim zemine dizilerek koreografi oluşturuldu.

Yeşil-beyaz renklere gönül verenlerin hazırladığı koreografi çalışması Bursaspor sahasında şölen oluştururken, ortaya çıkan görüntüler ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, Bursaspor sevgisini ve kulüp tarihine duyulan bağlılığı yansıtan anlamlı bir organizasyon olarak değerlendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
