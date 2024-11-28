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Bursaspor'daki Kritik İhale 9 Aralık'a Ertelendi

Bursaspor'daki Kritik İhale 9 Aralık'a Ertelendi
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Bursaspor lehine irtifak hakkı bulunan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki inşaat ihalesi, firmalar katılmadığı için ertelendi. İhaleye 4 firma teknik şartname almış ancak teminat yatırmamış.

Bursaspor'daki kritik ihale ertelendi. Bursaspor lehine irtifak hakkı bulunan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki 2396 ada 5 parseldeki taşınmazın inşaat yapım işleri ve irtifak hakkı süresi boyunca alt kiralama hakkı ihalesi 9 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

Bursaspor lehine irtifak hakkı bulunan Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki 2396 ada 5 parseldeki taşınmazın inşaat yapım işleri ve irtifak hakkı süresi boyunca alt kiralama hakkı ihalesi, herhangi bir firmadan katılım olmaması nedeniyle ertelendi. İhale Kurulu Başkanı ve Bursaspor 2. Başkanı Emir Çokçağlayan, konuyla ilgili, "İhale şartnamemiz kapsamında herhangi bir şirket tarafından teminat yatırılmamıştır. Ancak, resmi olarak 4 ayrı firma teknik şartnameyi almış ve kulübümüzden incelenmek üzere ek süre talep etmiştir. İhale tarihinin 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 14.00'e bırakılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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