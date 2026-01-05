Sertaç Çam Elazığspor'a imzayı atıyor

Bursaspor'da devre arası ayrılığı netleşti. Tecrübeli kanat oyuncusu Sertaç Çam, Elazığspor ile anlaşma sağladı, transfer kısa sürede resmileşecek.

Bursaspor'da devre arası transfer döneminin en dikkat çeken ayrılıklarından biri yaşanıyor. Sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Sertaç Çam, Elazığspor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcunun, yeşil-beyazlı ekibin Antalya Belek'te sürdürdüğü kampın akşam antrenmanında yer almaması, ayrılığın netleştiği şeklinde yorumlandı.

Bursaspor ile Elazığspor'un son detaylar üzerinde anlaşma sağladığı, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından transferin kısa süre içerisinde duyurulacağı öğrenildi. Bu transferle birlikte Bursaspor'un kasasına ciddi bir bonservis geliri girmesi bekleniyor.

Sertaç Çam, yeşil-beyazlı forma altında ligde 15 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol kaydetti. - BURSA