Bursaspor'da çim sahalar yenileniyor

Bitci Timsah Park Stadı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri ve Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'ndeki çimlerin yeni sezona hazırlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz aylarda başladığı çim sahaların yeni sezona hazırlığı ile ilgili görüşmelerine Türkiye Futbol Federasyonu çim saha uzmanlarıyla devam ediyor. Başkan Ömer Furkan Banaz, Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Gültekin ve Kurumsal Strateji ve Planlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Yönetim Kurulu Sözcüsü Ramazan Çetin Kaya; Timsah Park Stadı'nda Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Müdürü Cenk Cem, Türkiye Futbol Federasyonu Çim Uzmanları Tayfun Tunguz ve Tayfur Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede çim sahaların mevcut durumu değerlendirildi. Yeşil-beyazlı yönetim kurulu, yeni sezon için Timsah Park'taki çim saha ve antrenman sahalarının daha iyi duruma getirilmesi, sporcu sağlığı gözetilerek sahaların yenilenmesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor