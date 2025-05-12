Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Bursaspor'da 8 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Erdi

Bursaspor'da 8 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig için hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da, sözleşmesi sona eren 8 futbolcu arasında tecrübeli isimler yer alıyor. Yönetim ve teknik heyet, bu oyuncularla ilgili kararlar alacak.

TFF 2. Lig için hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Yeşil beyazlı kulüpte bazı isimlerle yollar ayrılabilir, bazılarıyla ise yeni sözleşme imzalanabilir.

Bursaspor'da sözleşmesi sona erecek isimler arasında takımın tecrübeli oyuncularından Furkan Emre Ünver, Kerem Dede, Emir Kayacık, Zekeriya Topayan ve Tahir Babaoğlu da yer alıyor. Ayrıca kiralık olarak forma giyen Furkan Özyapı, Berkan Mahmut Keskin ve Vefa Temel'in de kiralık sözleşmeleri tamamlanıyor.

Teknik heyetin ve yönetimin yapacağı değerlendirmelerin ardından, bu oyuncularla devam edilip edilmeyeceğine dair karar verilecek. Öte yandan Bursaspor yönetiminin, iç transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlaması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.