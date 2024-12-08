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Bursaspor, Beşiktaş'ı Basketbol Süper Ligi'nde Yendi

Bursaspor, Beşiktaş'ı Basketbol Süper Ligi'nde Yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursaspor Yörsan, Beşiktaş Fibabanka'yı 95-86'lık skorla mağlup etti. Maç, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynandı.

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Uğur Akyıldız

Beşiktaş Fibabanka: Mathews 17, Needham 18, Berk Uğurlu 3, Sleva 9, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 15, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Martin 9

Bursaspor Yörsan : Brown 24, Michineau 26, Grantham 14, Sharma 8, Sarper Mutaf 19, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Gavrilovic 4, Berkay Candan, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 24-30

Devre: 50-56

3. Periyot: 70-82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Bursaspor Yörsan, konuk olduğu Beşiktaş Fibabanka'yı 95-86 mağlup etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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