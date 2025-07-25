Bursaspor Basketbol, Yeni Sezon İçin İki Yeni Transfere İmza Attı

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Bursaspor Basketbol, kadro yapılanması çerçevesinde tecrübeli oyuncu Göksenin Köksal ve Brandon Childress'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Göksenin, basketbol kariyerine damga vurmuş bir isimken, Childress ise Litvanya Ligi'nde başarılı bir sezon geçirdi.

Bursaspor Basketbol, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Göksenin Köksal ve Brandon Childress'ı kadrosuna kattı.

Bursaspor Basketbol, iki önemli oyuncuyu daha renklerine bağladı. Tecrübeli şutör gard Göksenin Köksal ve Litvanya ekibi Jonava'dan ayrılan Brandon Childress, yeşil-beyazlıların kadrosuna katıldı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve uzun yıllar A takım formasını terleten 32 yaşındaki Göksenin Köksal, kariyerinde Basketbol Süper Ligi'nde 379, Avrupa kupalarında 195, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 27 olmak üzere toplam 601 maça çıktı.

Brandon Childress ise geride kalan sezonda Litvanya Ligi'nde 33 maçta yüzde 43 üçlük isabet oranıyla dikkat çekerken, maç başına 18.1 sayı, 1.8 ribaund, 3.5 asist ve 1.8 top çalma ortalamalarıyla sezonu tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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